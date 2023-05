La Polizia Locale si mobilita per l’alluvione in Emilia-Romagna: sul posto gli agenti di Mirandola e di Modena

A Savignano sul Rubicone, nella provincia di Forlì-Cesena, sono attive da mercoledì quattro pattuglie della Polizia locale di Modena a supporto delle strutture locali nell’affrontare l’emergenza che ha investito la Romagna. Il servizio, disposto nell’ambito delle iniziative di collaborazione promosse dalla Regione Emilia-Romagna, proseguirà anche tutta la prossima settimana; domenica 21 maggio è previsto un avvicendamento con altri quattro equipaggi in arrivo da Modena.

In particolare, gli otto operatori modenesi (con un ispettore e quattro veicoli) sono impegnati nel raggiungere località del territorio dove si sono verificate frane e dissesti, per portare viveri e aiuti alle famiglie rimaste isolate da giorni oppure assistere le persone che devono lasciare le proprie abitazioni e accompagnarle in luoghi più sicuri. Tra i compiti degli operatori modenesi anche quello del pattugliamento notturno anti sciacallaggio nelle aree dove le abitazioni sono rimaste incustodite. Nel pomeriggio di venerdì 19, inoltre, una pattuglia è stata allertata da una mamma impossibilitata a muoversi a reperire un farmaco per un bambino: gli operatori si sono procurati il medicinale, quindi, e lo hanno consegnato nell’arco di un paio d’ore.

Nell’ambito delle iniziative di solidarietà con la Romagna, il Comune di Modena, inoltre, ha messo a disposizione del Comune di Cervia già da alcuni giorni la struttura di Pinarella per ospitare persone sfollate dalle proprie abitazioni: al momento sono rimaste una trentina. Subito dopo l’emergenza erano ospitati 26 nuclei familiari per un totale di 63 persone.

Per quanto riguarda Mirandola, sino a sabato 27 maggio la Polizia locale rimarrà presente sul territorio maggiormente colpito dall’alluvione per aiutare le comunità più vessate e i soccorritori.

Ricordiamo la raccolta fondi attivata dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere le persone e le comunità colpite. L’invito è a versare un contributo sul conto corrente intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna con la causale: “Alluvione Emilia-Romagna”. Queste le coordinate bancarie Iban: IT69G0200802435000104428964. Per donare dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0. È previsto un rendiconto pubblico dell’utilizzo di ogni euro raccolto.

