Nonantola, anziano in stato confusionale soccorso dalla Polizia locale

NONANTOLA- Nella mattinata di sabato 20 maggio la Polizia locale Unione Comuni del Sorbara è intervenuta, su richiesta di una residente, per dare assistenza ad un anziano in stato confusionale. L’uomo si era allontanato da casa in sella alla sua bicicletta, ma non era riuscito a tornare indietro.

Gli agenti, raggiunto tempestivamente l’anziano, sono riusciti a identificarlo e- con l’aiuto digitale dell’anagrafe- hanno contattato la figlia residente in paese.

Ma l’uomo non ne voleva sapere di abbandonare la sua bicicletta, così uno degli agenti lo ha accompagnato a casa a bordo della volante mentre il collega- sotto la pioggia battente- è salito sulla bicicletta e ha portato il velocipede a destinazione.

