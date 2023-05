San Felice, ricostruzione. Balboni e Guicciardi (Pd): “Assenza di risposte evidenzia inadeguatezza assessore Bocchi”

SAN FELICE SUL PANARO – Attraverso una nota stampa, Nicolò Guicciardi e Andrea Balboni, rispettivamente segretario del Partito Democratico di San Felice sul Panaro e capogruppo della Lista Civica ‘Insieme per San Felice’, rispondono all’intervento dell’assessore Bocchi in Consiglio comunale sul tema ricostruzione post-sisma:

“Le non-risposte date in modo del tutto sbrigativo ed evasivo dall’assessore Bocchi in Consiglio comunale sono la dimostrazione plastica del totale disinteresse di questa giunta rispetto alla ricostruzione sanfeliciana, per di più in occasione di un anniversario significativo come quello del 29 maggio, data del secondo tragico terremoto che undici anni fa colpì il nostro territorio.