Carpi, ricordato lo Sbarco in Normandia nel parco dedicato al D-Day

CARPI- Come ogni anno, il 6 giugno, Carpi ha ricordato l’anniversario dello sbarco in Normandia con una semplice ma sentita cerimonia nel parco di Fossoli che, dal settembre 2011, è intitolato “D-Day 6 Giugno 1944”.«Lo sbarco in Normandia è uno dei grandi episodi della storia della seconda guerra mondiale – ha detto il sindacointervenendo alla commemorazione – Furono 290.000 i soldati morti in Europa, di cui 90.000 solo in Italia. E’ giusto quindi ricordare e rendere omaggio alle forze alleate, in primis dell’esercito americano, che ebbero un ruolo determinante nella liberazione della parte centrale e meridionale dell’Italia collaborando al nord con le forze della Resistenza».

Alla cerimonia hanno partecipato anche il capo di gabinetto Stefano Artioli, il promotore dell’intitolazione del parco Paolo Ferretti, i rappresentanti di ANPI, ANVGD, Associazione Arma Aeronautica e Associazione nazionale Bersaglieri.

Dopo la deposizione di una corona di alloro, a tutti i presenti è stato dato appuntamento al 9 luglio per la commemorazione a Fossoli dei martiri della strage di Cibeno di cui ricorre quest’anno il 79°anniversario.