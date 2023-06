Lavoro, la Prismi Spa cerca 40 agenti in Emilia-Romagna

MODENA- PRISMI S.p.A spa ricerca 40 consulenti di vendita di servizi di digital marketing per le PMI sul territorio dell’Emilia- Romagna.La storica azienda modenese quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana aiuta le imprese nel loro percorso di digitalizzazione e ricerca in tutta la regione giovani agenti brillanti che abbiano voglia di diventare pionieri del mercato digitale in Italia.

Si offre un ambiente dinamico, lavoro per obiettivi, formazione e affiancamento, crescita in un settore in continua espansione.

PRISMI S.p.A è una digital innovation company che offre soluzioni digitali per le PMI italiane. Si occupa di marketing digitale a 360° con soluzioni web ed e-commerce, piani social e contenuti video.

Realizza campagne pubblicitarie omnichannel e offre servizi di digital export.

Ad oggi PRISMI conta oltre 130 agenti su tutto il territorio nazionale e ha l’obiettivo in due anni di triplicare

il numero di risorse.

Per maggiori informazioni: https://recruitment.prismi.net/