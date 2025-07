18enne modenese annega mentre fa il bagno durante una vacanza in Puglia

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Una ragazza modenese di soli 18 anni, Evelina Luta, è deceduta nel corso di una vacanza in Puglia, per la precisione nella località salentina di Torre San Giovanni. E' accaduto nella serata di ieri, lunedì 21 luglio, poco prima delle 20: la giovane, in ferie insieme alla famiglia, era in acqua e stava facendo il bagno quando probabilmente è stata colta da un malore ed è annegata nel giro di pochi istanti. Sarebbero stati i genitori stessi, accortisi del malore della figlia, che - secondo quanto riportato dalla stampa locale - soffriva di alcune importanti patologie, a portarla a riva con l'aiuto dei bagnini e ad avvertire i soccorsi, ma purtroppo all'arrivo dei sanitari per la 18enne non c'è stato nulla da fare. Si è potuto solamente constatarne il decesso.