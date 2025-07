Aimag, Pd Concordia: “Partnership con Hera per tutelare il futuro e salvaguardare i risultati raggiunti”

CONCORDIA - Nota stampa da parte del Direttivo Pd di Concordia in merito al tema Aimag:

"Nel Consiglio comunale del 16 luglio si è discusso un passaggio delicato e importante per il futuro dei nostri servizi pubblici: il progetto di rafforzamento della partnership industriale tra i Gruppi AIMAG ed HERA. AIMAG non è solo un’azienda: è parte della storia del nostro territorio , del lavoro di tante famiglie, della qualità dei servizi che i cittadini hanno ricevuto in questi anni. Ma proprio per questo , oggi più che mai, è nostro dovere guardare alla situazione storica e attuale dell'azienda , e alle sue prospettive in un contesto nazionale e normativo divenuto sempre più competitivo e selettivo rispetto al passato. La situazione economica attuale di AIMAG è seria. Per questo, come Circolo Pd di Concordia, riteniamo che tutelare il futuro dei lavoratori, delle loro famiglie e della nostra comunità significhi assumersi la responsabilità di sostenere questo percorso di rafforzamento industriale , che rende AIMAG sempre più competitiva nel contesto mutato, per salvaguardare la possibilità di continuare a erogare servizi di qualità ai nostri cittadini anche nel futuro. È una scelta che guarda al domani , volta a non mettere a rischio ciò che abbiamo costruito con fatica.

All’interno del nostro Circolo il confronto c’è stato, anche con posizioni diverse. Ma nessuno – né in Direttivo né in Assemblea – ha mai messo in discussione il sostegno del Partito Democratico all’amministrazione comunale e alla lista di maggioranza. Anche chi ha espresso dubbi, perplessità o opzioni differenti lo ha fatto nel merito, con spirito costruttivo e nel rispetto della legittimità del percorso eseguito per arrivare a questa scelta. Il progetto approvato garantisce: gli investimenti previsti nel piano industriale in vista delle importanti gare del 2027: la continuità dei servizi ai cittadini; risorse economiche fondamentali per i Comuni; la salvaguardia dei posti di lavoro e la centralità della sede operativa; la proprietà dei Comuni e la garanzia del presidio locale della governance aziendale.

Rispetto alla comunicazione in Consiglio riguardo al capogruppo di maggioranza, registriamo la scelta del consigliere Paolo Negro di lasciare questo ruolo, esito di un confronto ampio e rispettoso, che non intacca la composizione e la coesione del nostro gruppo consiliare. Sosteniamo con convinzione Letizia Galavotti, già vicecapogruppo e segretaria del nostro Circolo, che guiderà il gruppo in Consiglio comunale. Custodire la storia, sì. Ma oggi la vera responsabilità è costruire il futuro. E noi, con convinzione, continuiamo a lavorare per Concordia, sostenendo scelte che tutelino l’interesse pubblico".