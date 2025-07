Calcio: Davitti a La Pieve Nonantola, Parola allo Junior Finale, Ferroni al Ravarino, tre acquisti per il Concordia

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Mentre diverse squadre hanno già presentato le proprie rose definitive in vista della prossima stagione, continuano i movimenti di mercato per alcune formazioni della Bassa modenese e della provincia. In Promozione, doppia conferma in casa Virtus Camposanto: restano anche per il campionato 2025-2026 Riccardo Diozzi e Maxwell Mensah. La Pieve Nonantola ha, invece, annunciato l'arrivo in maglia granata di Alessandro Davitti, attaccante che ha disputato l'ultima stagione tra le fila dello Sporting Scandiano. In Prima Categoria, passa allo Junior Finale il talentuoso centrocampista classe 2006 Francesco Parola, in arrivo dalla Centese. Dopo gli acquisti annunciati nelle scorse settimane e l'ufficializzazione del ripescaggio, tante conferme in casa Rivara: restano il capitano Simone Vacchi, Davide Braghiroli, Andrea Goldoni, Michele Luppi, Francesco Veronesi e Riccardo Paganelli.

La Pol. Nonantola saluta, invece, bomber Sirotti: con lui, non faranno parte della squadra del prossimo anno nemmeno Lionetti, Pedone, Becchi, Angoh, Salvioli, Guaitoli e Lamandini. Nuovo arrivo in casa Ravarino: si tratta di Matteo Ferroni, classe 1999, che ha vestito nella passata stagione le maglie di Montombraro e Piumazzo. In Seconda Categoria, rinforzo per il Limidi, che rendo noto l'ingaggio dell'attaccante classe 1999 Marcello Pellacani, in arrivo dalla Polisportiva Saliceta. Tre acquisti per il Concordia: il portiere classe 2003 Luca Malavasi, nelle ultime tre stagioni alla Mirandolese, l'attaccante classe 2007 Mattia Morandi, proveniente dalla Juniores della Virtus Possidiese, e il centrocampista classe 2006 Mattia Artioli, proveniente dalla Juniores della Poggese.

