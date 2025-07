Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Il Modena ha ufficializzato il rinnovo di contratto per Fabio Gerli: il centrocampista canarino, che si appresta a vivere la sua sesta stagione in maglia gialloblù, si è legato alla società di viale Monte Kosica fino al 30 giugno 2028. In settimana, inoltre, sono arrivate le ufficialità relative alla cessione di Antonio Palumbo al Palermo e al contemporaneo arrivo dalla società siciliana di Francesco Di Mariano. Di seguito, i comunicati stampa del Modena Fc:

Gerli

"Il Modena FC comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto di Fabio Gerli, che resterà legato ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2028. Arrivato nell’estate del 2020, il centrocampista romano classe 1996 si è imposto fin da subito come punto di riferimento della mediana canarina. Protagonista della promozione in Serie B, è stato un elemento chiave per ogni allenatore che lo ha avuto a disposizione. Vice-capitano della squadra, si appresta a vivere la sua sesta stagione consecutiva al Modena: con 175 partite in gialloblù, impreziosite da 6 gol e 15 assist, è il giocatore con più presenze dell’attuale rosa. Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC si congratulano con Fabio e gli augurano il meglio per il prosieguo della sua avventura in gialloblù".

Palumbo

"Il Modena FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Antonio Palumbo al Palermo FC. Arrivato in gialloblù dalla Ternana nell’estate del 2023, nelle due stagioni a Modena ha totalizzato 73 presenze, 16 gol e 14 assist. Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC augurano ad Antonio le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Di Mariano

"Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Francesco Di Mariano dal Palermo FC. Attaccante palermitano classe 1996, si è legato club con un contratto fino al 30 giugno 2027. Esterno offensivo duttile, capace di abbinare qualità tecniche a rapidità e dinamismo, vanta ben 249 presenze in Serie B, impreziosite da 26 reti, oltre a due promozioni in Serie A e convocazioni con le Nazionali giovanili azzurre. Cresciuto nella scuola calcio di Palermo dello zio Totò Schillaci, all’età di 14 anni passa al Lecce, dove arriva ad esordire tra i professionisti in Lega Pro a soli 16 anni nella stagione. Si trasferisce poi alla Roma, con cui disputa per due stagioni il campionato Primavera e la UEFA Youth League. Dopo le prime esperienze tra i grandi in Serie C con Ancona e Monopoli, a 20 anni ci confronta per la prima volta con la Serie B, passando a titolo definitivo dalla Roma al Novara, dove in due stagioni colleziona 55 presenze, 4 gol e 3 assist. Nel 2018 approda al Venezia: già alla prima stagione chiude da capocannoniere dei lagunari con 8 reti. Nel 2020-21 è protagonista della storica promozione in Serie A, firmando 3 gol e 7 assist e risultando decisivo con la rete che regala al Venezia la vittoria nella finale playoff contro il Cittadella. Nell’estate 2021 passa al Lecce e contribuisce in modo determinante al ritorno dei salentini in Serie A con 33 presenze e 5 reti, trovando quindi la seconda promozione consecutiva nella massima serie. Nel 2022 firma con il Palermo, indossando la maglia rosanero per 3 stagioni, con un bilancio complessivo di 79 presenze, 5 gol e 10 assist. Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Francesco il benvenuto nella famiglia gialloblù".

Il Carpi ha, invece, ufficializzato l'arrivo, in prestito dal Bologna, del centrocampista Manuel Rosetti. Mediano classe 2005 cresciuto nella società rossoblù, arriva in biancorosso dopo aver totalizzato 55 presenze e 1 gol con la Primavera dei felsinei. Nella scorsa stagione, ha disputato il suo primo campionato fra i professionisti con il Sestri Levante, mettendo insieme 33 presenze, 2 gol e 1 assist con i liguri. Rosetti ha sottoscritto un prestito dal Bologna di valenza annuale, con scadenza il 30 giugno 2026. Queste le sue parole:

“Il direttore e il mister hanno creduto tanto in me. Carpi è una grandissima piazza, affrontandola lo scorso anno ho visto l’ambiente, non ho avuto grossi dubbi nel venire qua. Sono molto contento di iniziare. Penso di essere un giocatore veloce, rapido, tecnico e molto aggressivo. In campo cerco di dare una mano ai compagni in tutte e due le fasi. Il mio ruolo preferito è il mediano, ma sono a completa disposizione del Mister. In Serie C l’anno scorso, dopo aver trascorso i precedenti anni nel settore giovanile del Bologna, ho trovato un livello molto alto. Anche qua ci sono giocatori che conosco, penso di essere arrivato in un’ottima squadra".

