Campionato Italiano Supermoto, in SM4 secondo posto di giornata per Arduini del team FRT Racing 2 di Finale Emilia

FINALE EMILIA - Domenica 6 luglio si è disputata la quinta tappa del Campionato Italiano Supermoto presso l’autodromo del Circuito di Pomposa, in provincia di Ferrara. Giornata incandescente per le temperature e per la spettacolarità delle gare. Elevato livello di adrenalina nella categoria SM4 dove, per quanto riguarda il team FRT Racing 2 di Finale Emilia, Iacopo Arduini, dopo il secondo posto in qualifica, ha lottato entrambe le gare a suon di sorpassi con Mattia Rato in sella a TM. Arduini ha concluso entrambe le manches in seconda posizione conquistando il secondo gradino del podio di giornata e salendo cosi alla terza posizione nella classifica generale di Campionato. Ottima prova anche del compagno di categoria Samuele Gaspari che dopo il settimo tempo delle qualifiche ha concluso in sesta posizione entrambe le manches.

Ritorno alla vittoria per Renato Cuomo nel Trofeo Honda Red Moto, con il primo posto di giornata: due manches ricche di adrenalina con sorpassi tra Cuomo e Michael Fedeli che hanno reso entrambe le gare altamente spettacolari. Nella SM Young, Michael Diodato, nonostante un problema tecnico in gara 2, è riuscito a conquistare il secondo gradino del podio di giornata.

‘’Weekend molto soddisfacente per tutto il team, con Arduini che ha detto la sua tallonando dall’inizio alla fine Rato. Gaspari finalmente è riuscito a dimostrare la sua crescita e il suo potenziale. Bravi anche Cuomo e Diodato. E’ mancata la vittoria in SM4 ma siamo li’’’ commenta cosi Gilda Benazzi

Team Principal di FRT Racing 2.

Ora il Campionato Italiano si prende una lunga pausa fino al 14 settembre per l’ultima tappa di Campionato che si svolgerà al Circuito Internazionale d’Abruzzo ad Ortona. Prossimo appuntamento: 20 luglio ultima tappa Campionato Triveneto Kartodromo Circuito di Pomposa (FE).

