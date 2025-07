Centro sportivo di Finale Emilia, pubblicato il bando per la progettazione delle aree esterne

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

FINALE EMILIA - L’Unione Comuni Bassa Reggiana ha pubblicato martedì 29 luglio 2025, per conto del Comune di Finale Emilia, la procedura aperta telematica per l’affidamento della progettazione dell’intervento di riqualificazione del Centro sportivo di via Monte Grappa.

Per l’espletamento della gara la stazione appaltante si avvale del sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna, Intercenter. L’importo a base di gara è di 172.375,53 euro e l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le eventuali offerte devono essere presentate in modalità telematica entro le ore 12 di venerdì 12 settembre 2025.

“Con questo atto – spiega il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti – si procede nella direzione della completa riqualificazione del Centro Sportivo così duramente colpito dal sisma del 2012. Il bando riguarda la progettazione delle aree esterne, la cui sistemazione andrà a completare gli interventi in corso: la rifunzionalizzazione della piscina coperta e la nuova palestra, i cui lavori di costruzione sono ormai alla fase conclusiva e che verrà inaugurata prossimamente”.

Sul sito istituzionale del comune di Finale Emilia ( www.comune.finale.mo.it ) è possibile accedere alla procedura aperta telematica per l’affidamento dell’incarico.

