Il sindaco Righi saluta i dieci ragazzi ucraini ospiti a Carpi alla vigilia del loro rientro a casa

CARPI - Alla vigilia del loro ritorno a casa, il sindaco di Carpi Riccardo Righi e l’assessora alle Politiche sociali Tamara Calzolari hanno salutato i dieci ragazzi e ragazze, provenienti dalla Comunità territoriale di Boyarka in Ucraina che, dal 3 luglio, sono stati ospiti della città per una breve vacanza che ha consentito loro di allontanarsi dalla guerra e di rilassarsi in un ambiente sicuro e accogliente. Il progetto di accoglienza, al suo terzo anno, è stato promosso dall’amministrazione che lo ha realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale Nazareno, la Fondazione Rotary di Carpi e la Fondazione Irma Romagnoli di Pesaro, dove i ragazzi hanno trascorso qualche giorno di mare. La delegazione ucraina era accompagnata dalla consigliera Alina Hryhorieva e dal pediatra Oleksandr Azarov, primario della Medicina di base dell’ospedale di Bojarka. Insieme a loro anche Olena Kim, presidente dell’associazione Mriya, composta da ucraini che vivono in zona e che ha reso possibile il progetto.

Boyarka, che si trova nel distretto di Kyev, a sud-ovest della città, è legata a Carpi da un Patto, sottoscritto ad aprile 2024, che ha l’obiettivo di favorire la collaborazione e lo scambio tra le due comunità negli ambiti della cultura, dell’educazione, della pace, del turismo e dello sviluppo economico, dello sport, della valorizzazione dell’ambiente e del sociale. Nell’ambito del Patto, l’amministrazione comunale ha inviato in Ucraina materiale scolastico e, nei mesi scorsi grazie all’impegno dell’associazione Progetto Chernobyl, alcuni defibrillatori destinati all’ospedale della Comunità. L’esperienza del Patto di amicizia tra Carpi e Boyarka è stata condivisa dall’assessora Calzolari con altri rappresentanti delle istituzioni locali nell’incontro “Italia-Ucraina: cooperazione per i diritti, la democrazia e la ricostruzione” che si è svolta a Roma, mercoledì 9 luglio, promossa dal Difensore civico della Regione Lazio, a margine della conferenza internazionale sulla ripresa dell’Ucraina in corso fino a venerdì 11 luglio. L’assessora è intervenuta nella tavola rotonda intitolata “Guardiani dell’equità: il ruolo delle istituzioni di mediazione in Ucraina. Recupero basato su regole e futuro europeo” nella quale si discuteva di come le amministrazioni locali possono essere attori attivi, “dal basso” della ricostruzione in Ucraina, portando il proprio sostegno alle persone e per garantire il rispetto dei diritti e della legalità nell’ambito dei dettami dell’Unione Europea.

