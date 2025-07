Modena, Lega sulla variazione di bilancio: “Investire di più in sicurezza”

La Lega vota contro la variazione di bilancio proposta dalla maggioranza. Ecco le motivazioni:

“Di fronte a cifre così consistenti di variazione nel bilancio, è legittimo domandarsi se ci sia stata una programmazione accurata nella gestione della risorse, in entrata e in uscita.

Alcuni esempi: Modena Parcheggi ha addebitato al Comune spese di gestione molto elevate e non previste per l’ex AMCM. Come è possibile uscire o discostarsi dal bilancio programmato per una attività di fatto iniziata da pochi mesi e relativa ad una struttura pressochè nuova?

Come giustificare un aumento di spesa che anziché finanziare strumenti per la sicurezza, come potrebbero essere contributi rivolti ai privati (commercianti, condomìni) per l’acquisto di impianti di videosorveglianza o per contratti di servizi di vigilanza privata, vanno a sostenere l’acquisto di foto-trappole per l’individuazione dei trasgressori delle regole sul conferimento dei rifiuti?

Quando si parla di centinaia di migliaia di euro in più rispetto alle previsioni, crediamo sia necessaria maggiore attenzione”