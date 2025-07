Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi, avviati i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Da ieri, lunedì 7 luglio, lungo il Raccordo autostradale “Ferrara – Porto Garibaldi” avviati i lavori per il rifacimento delle pavimentazioni in provincia di Ferrara nel tratto compreso tra il km 49,282 e il km 0,000. Il provvedimento rientra nel più ampio programma di riqualificazione del raccordo e prevede la chiusura della careggiata stradale, in direzione Ferrara, tra i km 15,000 e 11,000 fino alle ore 18:00 di venerdì 11 luglio, con traffico deviato sulla carreggiata opposta predisposta a doppio senso di circolazione. Nei giorni delle attività lavorative, sempre in direzione Ferrara, saranno interdette al transito le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Masi San Giacomo, con deviazione del traffico agli svincoli a monte (svincolo di Rovereto – Porto Maggiore) e a valle (svincolo di Gualdo) lungo la viabilità locale adiacente.

Inoltre, lungo la statale 16 “Adriatica” avviati i lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia RA08 al km 83,115, in provincia di Ferrara. Il provvedimento prevede fino a venerdì 11 luglio, nella fascia oraria 9:00-17:00, l’interdizione al traffico della rampa di immissione sullo svincolo in entrata sulla statale 16 Adriatica in direzione Ferrara per i veicoli provenienti dal Raccordo Autostradale Ferrara - Porto Garibaldi. Dal 14 al 18 luglio, nella fascia oraria 9:00- 17:00, è prevista invece la chiusura della rampa in uscita da dalla statale 16 e di immissione sul Raccordo Autostradale Ferrara - Porto Garibaldi, in direzione Porto Garibaldi.

Infine, da ieri, lungo il Raccordo autostradale “Ferrara – Porto Garibaldi”, avviati i lavori di ripristino funzionale e adeguamento della segnaletica verticale, in provincia di Ferrara, nel tratto compreso tra il km 0,000 e il km49,282. Le attività dovranno svolgersi in assenza di traffico e sono state programmate in orario notturno dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del giorno successivo. Il provvedimento prevede per i veicoli in direzione Porto Garibaldi:

chiusura dello svincolo di Migliarino, dal 7 al 9 luglio nella fascia oraria notturna 21:00-5:00

chiusura dello svincolo di Corte Centrale, dal 9 all’11 luglio sempre nella fascia oraria notturna 21:00-5:00

Per i veicoli in direzione Ferrara:

chiusura dello svincolo di Corte Centrale, dal 9 all’11 luglio sempre nella fascia oraria notturna 21:00-5:00

Nel corso delle interruzioni e delle attività lavorative il traffico sarà deviato lungo la viabilità locale.

