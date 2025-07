Rafforzamento partnership tra Aimag ed Hera, voto favorevole anche dal Consiglio comunale di San Felice

SAN FELICE SUL PANARO - Anche il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro ha approvato, con voto favorevole solamente da parte della maggioranza, il cosiddetto "rafforzamento della partnership industriale" tra Aimag ed Hera. Di seguito, il commento del sindaco di San Felice, Michele Goldoni:

Aimag inoltre avrà le risorse per nuovi investimenti e prospettive di crescita industriale, ma soprattutto manterrà l’attuale occupazione e l’indotto generato nel territorio. Una scelta improntata al realismo alla luce della situazione attuale di Aimag. Certo – prosegue il primo cittadino di San Felice – tutti gli accordi sono perfettibili, ma ritengo che quanto ottenuto dai sindaci farà sopravvivere l’azienda e le darà una prospettiva futura, tutta da costruire, sulla quale noi primi cittadini saremo chiamati a vigilare in maniera attenta. Il percorso del progetto di rafforzamento tra Aimag e Hera non si ferma ai Consigli comunali. Il documento approvato dovrà infatti essere inviato per verifiche dai Comuni alla Corte dei Conti e all’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato».