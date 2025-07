San Possidonio, il gruppo di maggioranza: “Lasciamo libertà di voto”

Nelle prossime settimane il Consiglio Comunale di San Possidonio sarà chiamato ad esprimersi su una proposta di grande rilievo: il rafforzamento della partnership industriale tra AIMAG e Hera. Come gruppo di maggioranza “San Possidonio Futura”, abbiamo affrontato questo passaggio con serietà, spirito di responsabilità e trasparenza, consapevoli della portata strategica e delle implicazioni patrimoniali di lungo periodo. Abbiamo promosso incontri, richiesto e analizzato pareri tecnici e legali, e favorito un confronto aperto anche all’interno del Consiglio Comunale. Va sottolineato che le delibere che i Comuni saranno chiamati ad approvare avranno effetto sospeso, in attesa dei pronunciamenti formali da parte della Corte dei Conti e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Saranno questi organi a valutare la piena legittimità e correttezza dell’operazione, sia sotto il profilo economicofinanziario che sotto quello della libera concorrenza. In questo percorso sono emerse, anche all’interno del nostro gruppo, sensibilità e valutazioni diverse, che riteniamo legittime e sintomo di una politica viva, attenta e responsabile. Temi come il ruolo del pubblico nei servizi, il controllo sulle infrastrutture strategiche e la tutela dell’interesse collettivo meritano un dibattito serio, mai ideologico. Proprio alla luce di queste diverse sensibilità e delle perplessità espresse da alcuni consiglieri – in particolare in merito alla perdita del controllo operativo di AIMAG e all’assenza di un patto di sindacato forte tra i Comuni soci – il nostro gruppo ha deciso di lasciare libertà di voto ai consiglieri comunali. Una scelta che testimonia rispetto reciproco e senso di responsabilità, riconoscendo il valore della riflessione individuale su un tema complesso e di grande impatto per il futuro del territorio. Riteniamo che la deliberazione che ci attende sia una scelta difficile, che chiama ogni consigliere ad assumersi la propria responsabilità in modo libero e consapevole, con l’unico obiettivo di rappresentare al meglio la propria comunità. Indipendentemente dalle singole posizioni che emergeranno in aula come gruppo di maggioranza confermiamo il nostro impegno condiviso nel portare avanti il mandato amministrativo, nel rispetto del programma elettorale e con la volontà di continuare a lavorare insieme con coesione e senso delle istituzioni. Dichiarazione della Sindaca Veronica Morselli

::

«In questi giorni si leggono critiche rivolte a tutti gli schieramenti politici. Ma credo sia importante sottolineare che, in questa circostanza, non si è guardato al colore dei partiti, bensì al futuro della nostra multiutility. Siamo tutti consapevoli che le difficoltà di AIMAG non sono nate lo scorso anno, ma hanno origini più lontane, e proprio per questo abbiamo scelto un approccio responsabile. Da parte di tutte le amministrazioni coinvolte – e in particolare di chi, in questi lunghi mesi, ha lavorato con serietà per capire, studiare e approfondire questioni complesse e tecniche – c’è stata grande attenzione e, cosa non scontata, anche un forte spirito di confronto e unità. Il nostro impegno, oggi e domani, sarà quello di continuare a vigilare, con la stessa determinazione e trasparenza che abbiamo dimostrato fin qui.»