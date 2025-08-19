Addestramento cani senza la documentazione obbligatoria, cittadino sanzionato nella Bassa
MODENA - Nella giornata di oggi, martedì 19 agosto, la Polizia Provinciale di Modena ha sanzionato un cittadino, nelle campagne di San Damaso, per aver effettuato addestramento cani in una giornata non consentita: per la violazione è stata applicata la sanzione prevista dalla Legge Regionale pari a 102 euro. La sanzione è scattata nell’ambito dei controlli sul rispetto del calendario venatorio, effettuati dalla Polizia Provinciale di Modena, in collaborazione con i Carabinieri Forestali e le guardie venatorie volontarie coordinate dalla Polizia Provinciale, per garantire il rispetto del calendario venatorio 2025–2026, entrato in vigore lo scorso 17 agosto.
Il calendario venatorio regionale prevede che, nel periodo di preapertura (dal 17 agosto al 18 settembre), l’attività venatoria e l’addestramento dei cani siano vietati nei giorni di martedì e venerdì, nella fascia oraria dalle 7:00 alle 19:00. L’addestramento è inoltre consentito solo a partire dalle ore 13:00, ovvero dopo la conclusione dell’attività venatoria nelle giornate consentite.
Sempre nell’ambito dei controlli, nella giornata di domenica 17 agosto, le guardie venatorie volontarie attive nella Bassa modenese hanno sanzionato un cittadino bergamasco, sorpreso senza la documentazione venatoria obbligatoria durante l’addestramento dei cani. In questo caso, è stata applicata una sanzione amministrativa di 50 euro, pari al doppio del minimo previsto dalla normativa, con obbligo di presentare i documenti entro 5 giorni presso gli uffici competenti.
La Polizia Provinciale di Modena ricorda che durante l’addestramento dei cani è obbligatorio avere con sé tutta la documentazione venatoria, inclusi licenza di caccia, tesserino venatorio e assicurazione in corso di validità. Si invita inoltre a consultare attentamente il calendario venatorio regionale 2025–2026, non solo per conoscere le regole che disciplinano l’attività venatoria e l’addestramento dei cani, ma anche per rispettare le zone in cui l’esercizio venatorio è vietato, in particolare quelle destinate alla protezione delle colture agricole o alla tutela della fauna.
- Addestramento cani senza la documentazione obbligatoria, cittadino sanzionato nella Bassa
- La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara saluta il comandante Luca Di Niquili
- Calcio, Modena ko e fuori dalla Coppa Italia nonostante una buona prestazione contro il Torino
- Modena, attivo fino al 30 agosto il questionario sui servizi digitali comunali
- Ravenna, il 21 agosto inaugura la mostra "Psichiatria e Diritti Umani"
- Mirandola, Valeria Cerbone di "Valery Fashion Style" al primo posto nella competizione "Il Giornale dei Parrucchieri"
- Modena, successo dell'audioguida al Museo della Figurina
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero