Bondeno, i Carabinieri avranno accesso alla banca dati anagrafica del Comune
Sarà una specifica convenzione a regolare, d’ora in avanti, la possibilità per i Carabinieri di Bondeno e di Burana di poter avere un accesso telematico (con autorizzazione all’accesso) alla banca dati anagrafica comunale, allo scopo di poter svolgere in maniera più efficace le proprie indagini. «Il personale della stazione dei Carabinieri di Bondeno necessità spesso di interloquire con l’anagrafe del Comune, per acquisire informazioni anagrafiche dei residenti del territorio comunale – spiega il Sindaco Simone Saletti –. Il nostro impegno, da sempre, è quello di agevolare le forze dell’ordine nello svolgimento delle proprie attività istituzionali». La nuova convenzione, appena approvata, consentirà ai militari dell’Arma di consultare i dati necessari in tempo reale, una volta attivato un collegamento telematico tra la stazione dei Carabinieri e la banca anagrafica del Comune.
A regolare il procedimento è, peraltro, l’articolo 15 della legge 241 del 1990. Il quale dispone che le Pubbliche amministrazioni possono realizzare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune. «Il nostro è un rapporto basato sulla collaborazione – aggiunge l’assessore alla Sicurezza urbana, Ornella Bonati – e, anche in questo caso, abbiamo inteso venire incontro ad una specifica richiesta che era stata avanzata dal comando della stazione dei Carabinieri. La nuova convenzione – conclude – ci permetterà di operare in modo corretto e trasparente, allo scopo di agevolare le attività quotidiane dell’Arma».
