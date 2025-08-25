Bondeno, il Cicloraduno Avis-Aido compie cinquant’anni

Cinquanta candeline (e non sentirle) per il Cicloraduno organizzato annualmente dal gruppo cicloturisti Avis-Aido Bondeno. Il quale, domenica prossima – 31 agosto – si appresta a fare tornare sul sellino tutti gli atleti del territorio per celebrare un momento che, sul piano sportivo e sociale, promette di essere degno di finire direttamente negli annali. All’iniziativa del sodalizio presieduto da Giulio Fabbri plaude l’Amministrazione comunale, ed anche Avis Bondeno. Nell’ordine, il sindaco Simone Saletti e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati, parlano di «una realtà che da tantissimi anni anima le strade del territorio con i propri eventi sportivi, coinvolgendo moltissime persone, con finalità legate anche al benessere e a scopi sociali: da sempre, i ciclisti per passione di Bondeno partecipano a iniziative come la Castagnata o la Camminata sociale organizzata da Avis». Un anno fa, una delle iniziative del gruppo tributò il giusto omaggio ad una persona cara al volontariato, come Fausto Pirani, appena scomparso. Il gruppo Avis-Aido si appresta a tagliare, adesso, il traguardo del mezzo secolo di “cicloraduni”: «Un momento importante – dice il presidente di Avis Bondeno, Luca Palazzi – perché il 50° di questa iniziativa sportiva non è solo simbolico, ma celebra una continuità storica del gruppo sportivo. Avvalorando l’attività dei volontari di Avis in un ambito che è di sensibilizzazione verso i temi dello sport e della salute, e contribuendo a fare della nostra associazione un presidio di comunità». Rinnovando, ancora una volta, la partnership tra Avis e Aido. Il ritrovo dell’iniziativa avverrà presso il campo da beach volley, nel cortile esterno delle ex scuole elementari (con ingresso da via dei Mille) a partire dalle ore 8 e fino alle 11 (al prezzo simbolico di 3 euro).

Ai partecipanti sarà offerto un ristoro al traguardo. Per la manifestazione vige il regolamento nazionale Acsi (con obbligo di caschetto protettivo e stretta osservanza del Codice della strada). Il programma della manifestazione è organizzato dal comitato ferrarese di “B Acsi ciclismo Trophy 2025”. Si tratta di un raduno con presenti vari gruppi ciclistici appartenenti a diverse società. La premiazione avverrà a fine stagione, sulla base della classifica e del numero di iscritti alle prove. L’iniziativa si caricherà da valenze sociali importanti, ma resta un bel modo per vivere l’ultima domenica di agosto all’insegna dello sport e dell’aggregazione che sono i temi che più contano, senza assilli per il risultato.