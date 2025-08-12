Bondeno, lavori in Viale Repubblica

Un tratto di complessivi 25 metri quadrati di superficie sarà interessato da un cantiere, dal prossimo 18 agosto e fino venerdì 22 agosto. I lavori in questione, che si svolgeranno su di un edificio privato, prevedono il posizionamento di una impalcatura mobile, costringendo ad adottare una serie di misure per garantire la sicurezza, sia del cantiere che della circolazione stradale. A tale proposito, il comando della Polizia locale dell’Alto Ferrarese ha disposto alcune misure da adottarsi in coincidenza dei lavori, le quali prevedono (negli spazi antistanti ai numeri civici 16 e 16/a di viale Repubblica), per circa 25 metri quadrati, un divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli dei trasgressori, nella sola durata del cantiere e per gli orari previsti dal medesimo: dalle ore 8 del mattino alle 18. Come prevedono le norme in vigore, l’area di lavoro dovrà essere indicata e perimetrata allo scopo di mettere in sicurezza pedoni e ciclisti, e dovranno essere segnalate eventuali aperture (scavi o tombini) che interessino anche solo temporaneamente la sede stradale. Qualora non sia possibile utilizzare il marciapiede, dovrà essere predisposto un corridoio per il transito perdonale di almeno un metro di larghezza. Inoltre, qualora i lavori o eventuali depositi di materiali determinino un restringimento della carreggiata, il fatto dovrà essere chiaramente indicato con un cartello indicante una “strettoia”.