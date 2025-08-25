Bondeno, nuovo incontro a Santa Bianca fra i cittadini e l’amministrazione

Riprendono gli incontri dell’amministrazione comunale con i cittadini denominati “Do ciacar col Sindac”: mercoledì 27 agosto, alle ore 21.00 presso le ex scuole elementari frazionali, il sindaco Simone Saletti e gli assessori dialogheranno con i cittadini di Santa Bianca. Al centro della serata, naturalmente, vi sarà la spiegazione dei lavori che la provincia di Ferrara effettuerà sul ponte del cimitero all’incrocio tra la sp9 e la sp69 Virgiliana. L’amministrazione comunale descriverà il progetto di rifacimento dell’impalcato e darà informazioni ai cittadini circa la viabilità alternativa che andrà a instaurarsi una volta che il ponte verrà chiuso. Al momento, non è ancora stata ufficializzata dalla provincia la data di chiusura del ponte, ma a partire da giovedì 28 agosto l’incrocio subirà alcune modifiche alla viabilità (fra cui la chiusura dell’ingresso a via Borgatti) seppur con il ponte ancora aperto e percorribile.

L’Amministrazione parlerà anche del cantiere in corso a Villa Borselli, del suo ruolo anche in relazione alla viabilità successiva alla chiusura del ponte e dei servizi sanitari che si aggiungeranno a lavori ultimati. L’incontro con i cittadini di mercoledì 27 è naturalmente aperto a tutti gli interessati: durante la serata si discuteranno anche le priorità della frazione di Santa Bianca. I residenti sono stati informati tramite apposito volantinaggio.