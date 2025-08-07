Carpi, getta una sigaretta dal finestrino: incendio in via Migliarina Est

Un gesto di inciviltà che rischiava di trasformarsi in tragedia. E' successo ieri verso le 13, a Budrione, in via Migliarina Est, dove un incauto automobilista ha gettato un mozzicone di sigaretta in un fosso, causando un piccolo incendio che ha coinvolto foglie, canne di bambù ed erba secca. Lo racconta La Gazzetta di Modena. A intervenire immediatamente, un residente dotato di estintore, che ha poi allertato i vigili del fuoco. "Qui buttano di tutto, dai mozziconi ai sacchi della spazzatura", ha amaramente commentato il residente.