Carpi, gli cadono tre tonnellate di materiale addosso: nuovo incidente sul lavoro in zona industriale

CARPI - Stava lavorando in un'azienda di logistica sita in zona industriale, quando un pallet si è rotto e tre tonnellate di materiale gli sono cadute addosso. Ne dà notizia la Gazzetta di Modena. L'operaio, 54 anni, stava lavorando in subappalto e al momento è ricoverato presso l'ospedale di Baggiovara per lesioni alla spalla e al torace. In fase di accertamento la dinamica dell'incidente.