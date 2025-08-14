Carpi, “The Guitar week”: in programma il concerto di Antonio Molfetta

Alcune delle pagine più famose della letteratura chitarristica spagnola e italiana compongono il programma del concerto per chitarra solista di Antonio Molfetta che si svolgerà nel Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio lunedì 18 agosto, alle 21.30, nell’ambito della rassegna “The Guitar Week”. Il concerto è a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Antonio Molfetta, che suona una chitarra costruita dal liutaio carpigiano Gabriele Lodi, aprirà il suo concerto con musiche di Girolamo Frescobaldi, proseguendo con Capriccio arabo dello spagnolo Francisco Tarrega, il terzetto Granada, Sevilla, Asturias di Isaac Albéniz e la Sevillana di Joaquin Turina, per finire nuovamente in Italia con una Tarantella di Mario Castelnuovo-Tedesco e la Rossiniana di Mauro Giuliani.

La formazione musicale di Antonio Molfetta, diplomato al Conservatorio “Verdi” di Milano e perfezionato all’Accademia Chigiana di Siena, è frutto di un percorso eclettico, in cui si intrecciano esperienze e influenze provenienti da generi diversi che hanno dato vita a uno stile interpretativo molto personale. Molfetta ha suonato in festival e rassegne musicali in Europa e nel mondo e si esibisce come solista, in duo e in formazioni cameristiche.

La rassegna “The Guitar Week”, curata dall’associazione Carpi Guitar International e organizzata dal Teatro Comunale di Carpi nell’ambito di CarpInMusica 2025, si conclude martedì 25 agosto con il concerto di Javier Garcia Moreno, considerato dalla critica internazionale uno dei chitarristi più importanti della sua generazione.