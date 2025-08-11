Cavezzo, il ricavato dell'”Almanacco Torneo dei Quartieri” donato al Comitato Cavezzo Solidale

Gli autori e curatori (Milo Dotti, Damiano Pivetti, Matteo Benatti) dell’Almanacco del Torneo dei Quartieri 2025, realizzato in occasione del 50° della nascita del Torneo di calcio dei Quartieri di Cavezzo, pubblicazione che presenta l’edizione rinnovata degli anni 2005 -2024 con foto racconti, dati e statistiche promossa dalla Polisportiva Cavezzo, con il patrocinio e il contributo del Comune di Cavezzo, hanno consegnato il ricavato della vendita delle copie (1320 euro, tramite assegno) al “Comitato Cavezzo Solidale”, con sede in via Rosati, 46/D, nella persona di Maurizio Rovatti, presidente dell’associazione, per sostenere progetti e attività delle Scuole dell’Infanzia e dell’ Asilo Nido di Cavezzo.

Gli organizzatori dell’iniziativa ringraziano la Polisportiva Cavezzo, il Comune di Cavezzo, gli sponsor locali (Auser, Tabaccheria da Enrico, Farmacia Ponte Motta, Brillantina barbiere, Sibi Gomme, Incerti Mariano Legnami, BM Immobiliare, Uova Besutti) e tutti coloro che, grazie al loro sostegno e alla loro disponibilità, hanno contribuito alla produzione, stesura e distribuzione dell’Almanacco.







