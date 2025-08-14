Cavezzo, l’Amministrazione: “Non basta scrivere post sui social per segnalare i problemi”

L’Amministrazione comunale di Cavezzo invita tutti i cittadini a utilizzare i canali corretti per fare segnalazioni, in particolare su temi legati alla sicurezza, ma anche per qualsiasi altra situazione che richieda l’attenzione del Comune. Scrivere un post o un commento sui social non è il metodo appropriato: sebbene l’Amministrazione verifichi quotidianamente quanto pubblicato sulle piattaforme, questi non sono canali ufficiali e rischiano di rallentare l’intervento.

Il modo corretto per segnalare è rivolgersi direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) oppure alla Polizia Locale. Quest’ultima ha sede in Via Cavour 36, Cavezzo (MO) ed è contattabile ai numeri 0535-49806, 329-3179600, all’indirizzo email polizia.municipale@comune. cavezzo.mo.it e tramite PEC all’indirizzo [email protected] . Gli orari di ricevimento sono dal lunedì al sabato, e la domenica mattina, con turni dalle 07:30 alle 13:30 e dalle 13:30 alle 19:30.

In caso di situazioni potenzialmente pericolose o che generano preoccupazione, è fondamentale contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. Questa è una possibilità a disposizione di ogni cittadino informato e consente di ottenere un riscontro diretto dai Carabinieri, oltre a contribuire alla raccolta di dati che vengono utilizzati per pianificare interventi e provvedimenti nei limiti della legge e delle competenze.

“Ogni segnalazione correttamente effettuata viene registrata e gestita – spiega il comandante della Polizia Locale di Cavezzo, Luigi Scannapieco –. Utilizzare i canali ufficiali permette di attivare più rapidamente le verifiche, evitare fraintendimenti e garantire un monitoraggio continuo delle criticità. Le segnalazioni sui social, per quanto talvolta utili per intercettare un problema, non possono sostituire una comunicazione diretta con noi.”

Il sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini, che ha mantenuto la delega alla Sicurezza, sottolinea: “Negli ultimi mesi abbiamo già potenziato il servizio, introducendo anche controlli serali. Tuttavia, le risorse e le possibilità di un Comune non permettono un pattugliamento continuo e capillare di ogni strada durante tutte le ore della notte. Per questo la collaborazione del cittadino è essenziale: la sicurezza è un impegno di comunità. Una segnalazione può davvero essere determinante, ma solo se fatta nella maniera corretta. I social purtroppo sviano, creano clamore, ma non attivano automaticamente le istituzioni. Nelle ultime settimane abbiamo visto che molte persone, forse senza conoscere il metodo corretto, si sono rivolte ai social come richiesta di attenzione: questo non va bene, perché gli uffici competenti non hanno il tempo di monitorare costantemente le piattaforme e il contatto diretto con la persona resta il modo migliore per garantire un intervento rapido ed efficace.”