Giordano Bindi: “Abbiamo chiesto a Trincia confronto paritetico, mai avuto risposta”

Non si placa la polemica per la presentazione a Mirandola, in Piazza Costituente, del libro di Davide Galliera (il cosiddetto "bambino zero" dell'inchiesta "Veleno"). Ecco la posizione di Giordano Bindi, uno dei genitori affidatari:

Siamo venuti a conoscenza direttamente dall’autore, il giornalista Pino Ciociola del giornale Avvenire, che uscirà a breve una docuserie o podcast sulla vicenda arcinota dei diavoli della bassa modenese incentrato, come risulta dalle immagini e dalle voci rese pubbliche nell’anteprima, sui fatti accaduti nei cimiteri e che avrà come voci narranti quelle dei condannati per pedofilia, facilmente riconoscibili nell’anteprima.

Pare che siano volutamente escluse le versioni delle vittime, dei servizi sociali, delle famiglie affidatarie ed adottive, dei giudici, alimentando così ancora una volta quel persistente e univoco processo mediatico, che ormai da venticinque anni a questa parte, condiziona tutta l’opinione pubblica su questa vicenda: l’ultimo esempio è del 21 luglio u.s. a Mirandola dove in un raduno politico del centro-destra ( presenti Carlo Giovanardi, Giuliano Braglia, Antonio Platis, sindaci, ecc.) si è assistito alla celebrazione di quella stessa narrazione che torna chiaramente utile a molti, soprattutto al centro destra che su questa vicenda ha speculato da sempre. E doveva essere solo un incontro per presentare un libro.

Ormai è chiaro a molti quali siano i danni provocati dai processi mediatici, vedi il processo appena concluso a Bibbiano che, da un punto di vista giudiziario, ha visto assolti tutti gli assistenti sociali e gli psicoterapeuti coinvolti, assolti perché il fatto non sussiste. Quello mediatico invece ha distrutto la reputazione e la vita di persone che hanno fatto il loro dovere, senza un minimo di prova, già dal momento degli arresti. La vita di quelle persone imputate a Bibbiano è cambiata dal 2019, c’è chi ha perso il lavoro, chi ha dovuto vendere la propria casa per pagarsi le spese legali, chi è stato minacciato di morte, la loro reputazione compromessa. E la stessa cosa è successa nella Bassa Modenese in questi venticinque anni, abbiamo visto cosa hanno dovuto subire gli assistenti sociali e le psicologhe accusate da tanti soggetti con motivazioni non suffragate da alcuna prove e pur non essendo mai state indagate, anzi valutate positivamente dai giudici nelle sentenze : anche qui c’è chi ha perso il lavoro e si è dovuto ricostruire un’altra vita, con intimidazioni e minacce di morte.