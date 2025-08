Concordia, furto in azienda agricola: rubato un trattore da 35mila euro

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Non solo gioielli o contanti, a quanto pare ai ladri fanno gola anche i mezzi agricoli (specialmente se di valore). Lo dimostra il furto avvenuto a Vallalta di Concordia, dove un trattore da 35mila euro è stato sottratto presso l'azienda agricola di Davide Casari. Ne dà notizia Il Resto del Carlino, che riporta come le chiavi fossero rimaste sul mezzo, facilitando così l'azione dei malviventi. I titolari dell'azienda agricola sostengono che il colpo sia stato preparato nei minimi dettagli, proprio per la rapida fuga dei ladri in una zona dove orientarsi di notte non è facile.