Controlli dei Carabinieri Nas, multati un bar e un supermercato

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

PARMA - I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno condotto recenti ispezioni igienico-sanitarie nella provincia di Piacenza, finalizzate a garantire il rispetto delle normative e la tutela della salute dei consumatori.

A Piacenza, l’ispezione effettuata presso un bar ha evidenziato alcune carenze igieniche: nel deposito alimenti è stata riscontrata la commistione tra confezioni di prodotti e materiale vario, nonché soluzioni

di continuità nell’intonaco delle pareti.

Criticità strutturali analoghe sono emerse anche nell’area bar e nella cucina, dove sono stati rinvenuti contenitori dei rifiuti privi di apertura automatica a pedale.

Al titolare dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa con sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

Nella zona dei Colli Piacentini, un supermercato è stato sottoposto a controllo, che ha fatto emergere diffuse carenze igieniche in tutti i locali, caratterizzati dalla presenza di polvere e dalla formazione di

ragnatele con aracnidi vivi e morti.

Anche in questo caso, al legale responsabile è stata contestata una violazione amministrativa, con sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di prevenire irregolarità, garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate e tutelare la salute dei cittadini.

Leggi anche: Controlli dei Carabinieri del Nas di Parma, carenze igienico-sanitarie in un supermercato di Modena