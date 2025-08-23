Controlli dei Carabinieri Nas, multati un bar e un supermercato
PARMA - I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno condotto recenti ispezioni igienico-sanitarie nella provincia di Piacenza, finalizzate a garantire il rispetto delle normative e la tutela della salute dei consumatori.
A Piacenza, l’ispezione effettuata presso un bar ha evidenziato alcune carenze igieniche: nel deposito alimenti è stata riscontrata la commistione tra confezioni di prodotti e materiale vario, nonché soluzioni
di continuità nell’intonaco delle pareti.
Criticità strutturali analoghe sono emerse anche nell’area bar e nella cucina, dove sono stati rinvenuti contenitori dei rifiuti privi di apertura automatica a pedale.
Al titolare dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa con sanzione pecuniaria di 1.000 euro.
Nella zona dei Colli Piacentini, un supermercato è stato sottoposto a controllo, che ha fatto emergere diffuse carenze igieniche in tutti i locali, caratterizzati dalla presenza di polvere e dalla formazione di
ragnatele con aracnidi vivi e morti.
Anche in questo caso, al legale responsabile è stata contestata una violazione amministrativa, con sanzione pecuniaria di 1.000 euro.
I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di prevenire irregolarità, garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate e tutelare la salute dei cittadini.
Leggi anche: Controlli dei Carabinieri del Nas di Parma, carenze igienico-sanitarie in un supermercato di Modena
- Controlli dei Carabinieri Nas, multati un bar e un supermercato
- Martedì 26 agosto riapre il ponte Foscaglia di Finale Emilia dopo i lavori di manutenzione
- Aggredì una donna a Magreta, il 21 ottobre inizia il processo
- Mirandola, auto depredata nella notte: spariscono pneumatici e cerchi
- Sequestrato il canale YouTube del trapper Musta Rè: i contenuti delle canzoni inneggiano alla violenza
- Festa de l'Unità provinciale, sabato 23 agosto si parla di volontariato e non autosufficienza con l’assessora regionale Conti
- Team di "Onda Solare" in l’Australia per la Bridgestone World Solar Challenge 2025
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Finale Emilia, comunità in lutto per la morte di Gino Grillenzoni di Lapam
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento