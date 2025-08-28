Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025. Si tratta della 27enne carpigiana di origini dominicane Estefani Yan e della 22enne di Bomporto Diana Kravchenko, le quali parteciperanno all’atto conclusivo di uno tra i concorsi di bellezza più importanti in Italia con oltre 30 anni di storia alle spalle che ha lanciato, nel corso delle varie edizioni, alcune grandi protagoniste del mondo dello spettacolo e della tv come Raffaella Fico, Margherita Molinari, Carlotta Maggiorana e tante altre.
Estefani e Diana saranno giovedì sera 28 agosto sul palco di piazza del Mare a Giulianova (TE) per la presentazione delle finaliste nazionali del concorso che la sera successiva, sul palco di piazza della Rinascita a Pescara, andranno a caccia della corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
Insieme alle bellissime finaliste di Miss Grand Prix sullo stesso palco pescarese sfileranno anche i 40 ragazzi finalisti del concorso di “Mister Italia”.
Con una storia pluridecennale alle spalle, i concorsi di Mister Italia e Miss Grand Prix, entrambi organizzati da patron Claudio Marastoni, sono ormai considerati all’unanimità tra i più importanti nel nostro Paese.
Per seguire l’avventura di Ilaria e Marianna basta collegarsi ai canali social (Fb e IG): @concorsomisteritalia @missgrandprix.
