Finale Emilia, furti in tre chiese cittadine: rubata anche una bottiglia di vino per la messa

FINALE EMILIA - "Non c'è più religione": sembra un motto semplicistico, da "vulgata", ma si applica bene agli episodi di furti in chiesa che sono avvenuti a Finale Emilia, in tre diverse chiese cittadine. Ne dà notizia Il Resto del Carlino. Il primo colpo è stato messo a segno presso la Chiesa del Seminario, dove i malviventi hanno rubato le offerte e alcuni oggetti liturgici; è toccato poi al santuario della Beata Vergine degli Angeli, che però ha consentito ai ladri di impadronirsi unicamente di una bottiglia di vino per la messa. L'ultimo colpo, in ordine di tempo, è invece avvenuto in Duomo, dove gli ignoti hanno sottratto le offerte.