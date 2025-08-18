Finale Emilia, gli Effe trionfano al Baia Summer Festival

Gran finale e tantissima emozione per gli EFFE band finalese alla serata di Baia Summer Festival nella splendida location su un palco allestito in riva al mare di San Giuliano Mare -Rimini domenica 17 agosto .La band dei giovanissimi finalesi "EFFE "composta da Federico Casagrande alla batteria , Federico Borsari alla chitarra e seconde voci ,Frank Mauricio Viaggi al basso e alla voce hanno vinto ,passando alle selezioni del contest in luglio .

Il gruppo EFFE è nato nel 2024, grazie al progetto "Satellite" della Fondazione Scuola di musica Andreoli .

Quattro le categorie in concorso: junior (artisti tra i 14 e i 18 anni), senior (cantanti tra i 18 e i 29 anni), inediti solisti (ragazzi tra i 14 e i 29 anni) e inediti band (gruppi formati da giovani tra i 14 e i 29 anni): la Giuria capitanata dal cantante Cricca ha così decretato la band finalese vincitrice della sezione band. Un premio in denaro del valore di euro 400,00 e l'incisione di un brano in sala di registrazione







La Giuria, presieduta dal cantante Cricca era formata inoltre da Marco Giorgi (autore, arrangiatore, produttore e fondatore dell’etichetta discografica “Yourvoice Records”), Milena Bagli (docente di pianoforte e musicista), Gabriella Carlini (docente di musica), Cristina Cannella (violinista e docente di musica) e dai Neida, teen-band prodotta da Mondo REC.



BAIA Summer Festival è promosso dal Comitato Turistico San Giuliano Mare e da Mondo REC, con il patrocinio del Comune di Rimini e con il prezioso contributo di Ramberti Group, azienda che ha scelto di investire nel talento giovanile, credendo in un evento completamente nuovo, che ha saputo, fin dalla prima edizione, richiamare ragazzi e giovani da ogni parte d'Italia.