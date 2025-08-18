Finale Emilia, il comitato “Ora tocca a noi”: “Imbarazzo Arpae? Dovuto a inquinamento prodotto dalle discariche”
La lettura del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il 18 luglio 2025 si presta a molteplici considerazioni.
Arpae stretta nella morsa di due procedimenti giudiziari che vedono suoi dirigenti sul banco degli imputati per vari reati tra cui soprattutto quelli relativi ad inquinamento ambientale, per la prima volta parla apertamente di contaminazione delle falde non riuscendo più a giustificare i valori fuori norma di molteplici inquinanti.
In particolare nelle analisi del maggio 2025 emergono valori anomali nelle acque di falda di Benzene, CVM (Cloruro di Vinile Monomero), Tetracloroetano, Dicloropropano.
Vengono poi segnalati superamenti delle CSC (Concentrazione soglia di Contaminazione) per ulteriori sostanze inquinanti come Cianuri, Benzoperilene, Anilina, Para-Toluidina. Siamo di fronte ad una vera e propria bomba chimica presente nelle acque di falda del territorio della discarica e del territorio Finalese !
Davanti a questo scenario colpiscono alcune affermazioni riportate in questo verbale, tra cui quella in cui Arpae dice che il gestore della discarica
(Hera-Feronia) non ha individuato le cause di questa contaminazione.
Ma come, ma non dovrebbe essere Arpae in qualità di ente pubblico preposto al controllo delle problematiche ambientali a scoprire le cause di questo inquinamento che va avanti da almeno vent'anni ?
Arpae continua a barcamenarsi ma ormai l'imbarazzo in cui si trova è evidente tanto che le sue stringenti prescrizioni emesse in questa Conferenza dei Servizi nei confronti del gestore Hera-Feronia, mettono a nudo le gravissime responsabilità delle discariche nell'inquinamento delle falde.
Ormai è chiaro, le discariche Hera-Feronia hanno inquinato le nostre acque!
Serve un sequestro giudiziario immediato delle discariche e serve una bonifica urgente.
- Modena, attivo fino al 30 agosto il questionario sui servizi digitali comunali
- Ravenna, il 21 agosto inaugura la mostra "Psichiatria e Diritti Umani"
- Mirandola, Valeria Cerbone di "Valery Fashion Style" al primo posto nella competizione "Il Giornale dei Parrucchieri"
- Modena, successo dell'audioguida al Museo della Figurina
- Al via le richieste per l’abbonamento gratuito su bus e treni regionali per l'anno scolastico 2025-2026
- Finale Emilia, il comitato "Ora tocca a noi": "Imbarazzo Arpae? Dovuto a inquinamento prodotto dalle discariche"
- Ausl, Chikungunya: i casi in provincia sono 19
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero