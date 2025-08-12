Gaza, tre bambini in Emilia-Romagna per essere curati
Un futuro in salute e lontano dalle guerre: è questa la speranza per i tre bambini palestinesi attesi in Emilia-Romagna dove saranno curati dai medici del Policlinico Sant’Orsola e dell’Ausl di Bologna. Il loro arrivo da Gaza è previsto domani a Pisa, da dove saranno trasferiti a Bologna. Si tratta di due bambine di 3 e 7 anni e di un bambino di 6 anni, accompagnati dalle rispettive famiglie.
“L’Emilia-Romagna accoglie questi bambini e bambine e i loro familiari a braccia aperte -commenta l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi-. La venuta di questi piccoli vuole essere un messaggio di solidarietà che rivolgiamo a una popolazione duramente colpita dalla guerra. Quando è chiamato a collaborare, il nostro sistema sanitario pubblico mette a disposizione i suoi professionisti, che ringrazio per l’impegno con cui si prendono cura di chi ha maggiormente bisogno”.
L’operazione rientra nella missione MedEvac (Medical Evacuation) realizzata nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione civile. Coordinata dalla presidenza del Consiglio, la missione vede il coinvolgimento Dipartimento della Protezione Civile attraverso la CROSS – Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario oltre che dei ministeri della Difesa, degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Interno.
