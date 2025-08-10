Giovani, il 12 agosto è la Giornata Mondiale della Gioventù
La Giornata internazionale della Gioventù è una celebrazione annuale che mira a mettere in evidenza il ruolo vitale dei giovani nella società e ad affrontare le sfide e le questioni che li riguardano. Questa giornata offre un’opportunità unica per riconoscere il potenziale dei giovani come agenti di cambiamento e per promuovere la loro partecipazione attiva nella società.
La Giornata internazionale della gioventù è stata istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’obiettivo principale di questa giornata è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide che i giovani affrontano in tutto il mondo e di promuovere la loro partecipazione attiva nelle decisioni che li riguardano. La data scelta per questa celebrazione è il 12 agosto di ogni anno.
La storia della Giornata internazionale della gioventù ha origine nel lontano 1995, quando giovani provenienti da ogni parte del mondo si sono riuniti a Lisbona, in Portogallo, per il primo Forum mondiale dei giovani. Durante questo evento storico, i giovani hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie preoccupazioni, aspirazioni e le sfide che affrontavano nelle loro comunità.
Gioventù per i Diritti Umani, in inglese Youth for Human Rights International (abbreviazione: YHRI) è un’organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 2001 dalla Dott.ssa Mary Shuttleworth, un’insegnante nata e cresciuta nel Sudafrica durante il periodo dell’apartheid, che ha assistito in prima persona agli effetti devastanti della discriminazione dovuta alla mancanza dei diritti umani fondamentali.
Lo scopo di YHRI è insegnare ai giovani i diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, e così, ispirarli a diventare sostenitori della tolleranza e della pace. YHRI è ora diventato un movimento mondiale, con centinaia di gruppi, club e filiali in tutto il mondo.
Il programma prevede l’istruzione sui diritti umani sia in aula che in contesti didattici non tradizionali. L’obiettivo è raggiungere persone provenienti da ambienti diversi, con materiale che spesso fa appello alle varie generazioni. Attraverso l’insegnamento dei diritti umani con tutti gli strumenti disponibili questo obiettivo è diventato quotidianamente raggiungibile: con conferenze, convegni, con l’hip-hop e balli di gruppo, questo messaggio si è diffuso in tutto il mondo.
I volontari di Gioventù per i Diritti Umani da più di trent’anni si occupano di promuovere i 30 Diritti dell’Uomo così da creare maggiore consapevolezza, nei giovani, che saranno in futuro della società del domani, sul reciproco rispetto e tolleranza.
Tra questi il 1° Diritto Umano ci ricorda che: “SIAMO TUTTI NATI LIBERI ED UGUALI”: tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Il lavoro di Gioventù per i Diritti Umani, continuerà soprattutto in vista anche dell’inizio del nuovo anno scolastico, in quanto, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard: “I diritti umani devono essere resi una realtà, non un sogno idealistico”.
- Turismo, Ferragosto in Emilia-Romagna: prenotazioni positive, allo stesso livello del 2024
- Modena, allerta caldo: il volontariato non va in vacanza
- Patto per il Nord, caso Amo: "Crisi di Fiducia e la Necessità di Radici Locali nei Controlli"
- Castelnuovo Rangone, fermato 32enne per violenza sessuale
- Mirandola, circolava da tre anni con auto mai volturata dello zio morto: multata
- Treni, modifiche alla circolazione sulla linea Poggio-Bologna
- Modena, guida con la patente falsa: 5100 euro di multa
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta