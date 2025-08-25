Medolla, al via disinfestazione contro le zanzare

Come previsto dal Piano regionale per la Sorveglianza e il Controllo della diffusione dei virus trasmessi dalle zanzare, si interviene con trattamenti adulticidi e larvicidi.

Si comunica che sono in corso interventi di disinfestazione straordinaria nella zona dove oggi è stato comunicato un sospetto caso di infezione da Chikungunya, attualmente in fase di accertamento.

Nella zone interessate il Comune ha provveduto ad avvisare già da questa mattina con volantini consegnati casa per casa.

Gli interventi larvicidi nelle aree pubbliche saranno effettuati il 25/08/2025.

Gli interventi adulticidi nelle aree pubbliche saranno effettuati nei giorni 25-26-27-28 Agosto 2025 dopo le ore 23.00 (periodo notturno).

In caso di maltempo i trattamenti saranno eseguiti il giorno seguente.

Gli interventi adulticidi e larvicidi nelle aree private saranno effettuati fra le ore 08.00 e le ore 18.00 del giorno 25/08/2025 (in caso di maltempo i trattamenti saranno eseguiti il giorno seguente) e potranno proseguire nella giornata successiva se necessario, con lo stesso orario e a completamento della disinfestazione).