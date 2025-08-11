Memorial Previdi, il calendario della XIV Edizione
Siamo arrivati alla XIV edizione del Memorial Nardino Previdi!
Le squadre che si contenderanno il titolo saranno dodici suddivise in tre raggruppamenti. Il gruppo A è formato da Sassuolo, Bologna, Helsingor e Kleinburg Nobleton (U17); il B è composto da Hajduk Spalato, Modena, Hellas Verona e Sanmichelese (Under 17); mentre il gruppo C è formato da Roma, Azul Claro Namazu, Carpi e Reggiana.
Mercoledì 3 settembre ci saranno i due anticipi Sassuolo-Bologna (partita inaugurale) e Hellas Verona-Modena.
Il giorno seguente si svolgerà il primo turno del girone eliminatorio: BolognaHelsingor, Kleinburg Nobleton-Sassuolo, Hajduk Spalato-Hellas Verona, Sanmichelese-Modena, Roma-Azul Claro Namazu e Carpi-Reggiana.
Venerdì 5 settembre si giocherà la seconda giornata con 4 match in programma: Kleinburg Nobleton-Helsingor, Sanmichelese-Haiduk Spalato, Reggiana-Roma, Azul Carlo Namazu-Reggiana.
Sabato sarà il giorno dei verdetti: al mattino si sfideranno Sassuolo-Helsingor, Kleinburg Nobleton-Bologna, Hellas Verona-Sanmichelese, Modena-Hajduk Spalato, Roma-Carpi e Reggiana-Azul Claro Namazu. A seguire, nel pomeriggio, si sfideranno le quattro semifinaliste: le prime di ogni girone e la miglior seconda classificata.
Domenica mattina si decreterà la vincente dell’edizione 2025 e a seguire le premiazioni.
