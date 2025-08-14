Modena, 44enne arrestato per spaccio
La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 44 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Nella giornata del 13 agosto scorso, nell’ambito di una mirata attività finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città, attraverso specifici servizi di osservazione, appostamento e pedinamento, la Squadra Mobile ha fermato un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, nei pressi di via Divisione Acqui.
Nella sua immediata disponibilità e presso la sua abitazione sono stati rinvenuti circa 6 grammi di cocaina divisa in 20 involucri, 7 involucri di circa 2 grammi contenenti eroina, la somma in contanti di 1.270 euro divisa in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento.
All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
- Baggiovara, asportata con tecnica mininvasiva rara una neoplasia di 20 centimetri
- Cavezzo, l'Amministrazione: "Non basta scrivere post sui social per segnalare i problemi"
- Medicina estetica, Mastacchi (Rete Civica): "Risposte dettagliate per protocolli clinici"
- Modena, La Tenda guarda al futuro con un progetto innovativo
- Bondeno, controlli serali della Polizia Locale nell'Alto Ferrarese
- Modena, in via Fucini una nuova area verde inclusiva
- Chikungunya, tre nuovi casi in provincia: due sono a Carpi e uno a San Prospero
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta