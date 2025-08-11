Modena, addio a Ferruccio Veronesi: era decano dei giornalisti
E' scomparso all'età di 97 anni Ferruccio Veronesi, giornalista modenese de Il Resto del Carlino e La Gazzetta di Modena. Ecco il cordoglio dell'Associazione Nazionale della Stampa:
L'Associazione stampa modenese esprime cordoglio per la scomparsa, all'età di 97 anni, di Ferruccio Veronesi. Nato a Castelfranco Emilia nel 1928 ha iniziato l’attività giornalistica fin dal 1945 scrivendo dapprima per la Gazzetta di Modena passando, anni dopo, al Resto del Carlino. Iscritto all’Ordine del Giornalisti dal 1958 ha scritto di arte e di cultura; alcuni suoi articoli, dal 2007, sono conservati alla biblioteca Poletti come patrimonio di conoscenza. Profondo conoscitore di arte ha scritto diversi libri raccontando la vita e le opere di pittori e scultori modenesi del ‘900. Chi lo ha conosciuto lo descrive come una “penna” finissima e molto apprezzata. Certamente un punto di riferimento per tanti giornalisti che negli anni si sono occupati di arte e di cultura.
- Turismo, Ferragosto in Emilia-Romagna: prenotazioni positive, allo stesso livello del 2024
- Modena, allerta caldo: il volontariato non va in vacanza
- Patto per il Nord, caso Amo: "Crisi di Fiducia e la Necessità di Radici Locali nei Controlli"
- Castelnuovo Rangone, fermato 32enne per violenza sessuale
- Mirandola, circolava da tre anni con auto mai volturata dello zio morto: multata
- Treni, modifiche alla circolazione sulla linea Poggio-Bologna
- Modena, guida con la patente falsa: 5100 euro di multa
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta