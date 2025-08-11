Modena, addio a Ferruccio Veronesi: era decano dei giornalisti

E' scomparso all'età di 97 anni Ferruccio Veronesi, giornalista modenese de Il Resto del Carlino e La Gazzetta di Modena. Ecco il cordoglio dell'Associazione Nazionale della Stampa:

L'Associazione stampa modenese esprime cordoglio per la scomparsa, all'età di 97 anni, di Ferruccio Veronesi. Nato a Castelfranco Emilia nel 1928 ha iniziato l’attività giornalistica fin dal 1945 scrivendo dapprima per la Gazzetta di Modena passando, anni dopo, al Resto del Carlino. Iscritto all’Ordine del Giornalisti dal 1958 ha scritto di arte e di cultura; alcuni suoi articoli, dal 2007, sono conservati alla biblioteca Poletti come patrimonio di conoscenza. Profondo conoscitore di arte ha scritto diversi libri raccontando la vita e le opere di pittori e scultori modenesi del ‘900. Chi lo ha conosciuto lo descrive come una “penna” finissima e molto apprezzata. Certamente un punto di riferimento per tanti giornalisti che negli anni si sono occupati di arte e di cultura.