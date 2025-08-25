Modena, alla Festa dell’Unità si ride con Duilio Pizzocchi e Paolo Migone

La Festa sarà aperta dal martedì alla domenica dalle ore 18.30, e domenica 7 settembre anche a pranzo per la Pastasciutta antifascista, restando invece chiusa lunedì 25 agosto e lunedì 8 settembre.

Tutta da ridere: inizierà all’insegna del buonumore, martedì 26 agosto alle ore 21.30, la seconda settimana della Festa provinciale dell’unità di Modena. Saranno infatti due spettacoli comici, rispettivamente di Duilio Pizzocchi e Paolo Migone (che recupererà il suo spettacolo, ‘Completamente spettinato’, rinviato il 21 agosto per maltempo) a riempire di risate l’Arena Left con le irrefrenabili battute che hanno fatto guadagnare un seguito nazionale e l’affetto del pubblico ai due protagonisti della scena comica italiana.

Naturalmente alla Festa non mancheranno neppure gli spazi per riflettere sul presente e sul futuro. Alle ore 19.30, infatti, presso l’Agorà ‘Aude Pacchioni’ si parlerà di un tema estremamente attuale, quello dell’Intelligenza Artificiale tra rischi e opportunità, con il parlamentare europeo Pd e relatore dell’AI Act Brando Benifei, l’esperto Marcello Pellacani, l’avvocata e ricercatrice di Unimore Chiara Ciccia Romito, l’esperto di Filosofia del digitale e IA Francesco Ori e il dottorando in Humanities, Technology and Society presso Unimore Piero Sansò. A moderare l’incontro, il giornalista Ermes Ferrari.

Sarà invece una riflessione sulle mosse necessarie per rendere l’Emilia-Romagna sempre più attrattiva e capace di innovare a seguire, alle ore 21.00, con gli stimoli del vicepresidente della Regione con delega a Sviluppo economico e green economy Vincenzo Colla, la consigliera regionale Ludovica Ferrari, il presidente di Confcommercio Modena Tommaso Leone, il presidente regionale di Confesercenti Dario Domenichini e il vicepresidente della Provincia Massimo Paradisi, in un dibattito condotto dal direttore di TRC Ettore Tazzioli.

Come sempre, non mancheranno le danze presso lo spazio El Baile, a partire dalle ore 21.30, mentre nello spazio per bambini e ragazzi gestito da Arci Ludica si potrà partecipare alle attività di falconeria de ‘Il mulino dei Gufi’, alla pallamano in collaborazione con Pallamano Modena, allo spazio morbido per i bambini fino a 5 anni e ai giochi di società per i più grandi.

Si ricorda che sono cinque le ristorazioni – Falò delle Terre d’Argine, Fish & Pig, Osteria 467, Pizzeria sotto le stelle, Siamo Fritti - oltre ai tre punti ristoro La Capannina, Spritz & Borlenghi e gelateria.

La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto è gratuito e, per incentivare una mobilità sostenibile, sarà allestito un deposito biciclette e monopattini custodito, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.