Nonantola, cerca lavoro tramite i social ma le vengono chieste foto hot
NONANTOLA - Aveva pubblicato un annuncio su Facebook con l'obiettivo di trovare un lavoro part-time ed è stata contattata da un uomo di Nonantola che, fingendo inizialmente di essere interessato e di avere una proposta da farle, ha poi finito per chiederle foto hot in cambio di soldi. E' quanto denuncia una ragazza, indignata per quanto avvenuto.
Come riporta la "Gazzetta di Modena", l'uomo inizialmente avrebbe fatto domande specifiche alla giovane, chiedendole in quali orari fosse disponibile e che tipo di attività stesse cercando. Poi, però, la proposta di lavoro non si concretizzava mai, fino a che l'uomo le ha scritto: "Se mi mandi le tue foto hot ci penso io a te, ti pagherò". A quel punto la ragazza ha chiuso la conversazione e ha bloccato l'uomo, denunciando quanto accaduto per evitare che la situazione possa ripetersi con altre ragazze.
