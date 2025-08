Nonantola, morte di Alex Bonucchi in Algeria: il 2 novembre si torna in aula

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

NONANTOLA - Un nuovo capitolo della vicenda relativa alla morte di Alex Bonucchi, 25enne di Nonantola deceduto il 4 gennaio 2021 mentre si trovava nella piscina di un hotel di Algeri, città dove stava svolgendo una trasferta di lavoro, si scriverà il prossimo 2 novembre. Secondo le autopsie svolte sulla salma del giovane, Bonucchi sarebbe rimasto folgorato mentre faceva il bagno, ma una prima sentenza aveva assolto il legale rappresentante dell'hotel in cui Bonucchi alloggiava, non ritenendolo responsabile per la morte del 25enne.

Tale sentenza, tuttavia, è stata recentemente annullata dalla Corte Suprema algerina, che ha riconosciuto il fatto che il precedente processo abbia presentato gravi carenze istruttorie e procedurali. Per il prossimo 2 novembre, dunque, è stata fissata l'udienza del nuovo processo che sarà celebrato per fare luce sulla morte di Alex Bonucchi: in particolare, nel corso del procedimento, verranno riesaminate le eventuali responsabilità dell'hotel nel quale il giovane alloggiava.

