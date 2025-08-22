Ruba cartucce per stampanti al supermercato, denunciato 47enne

MODENA - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena un cittadino rumeno di 47 anni, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Nel pomeriggio del 20 agosto scorso, a seguito di una segnalazione pervenuta tramite il numero unico di emergenza 112, i militari sono intervenuti al supermercato “Esselunga” di Modena, in Strada Canaletto Sud.

Sul posto, hanno accertato che l’uomo era stato appena fermato da una guardia giurata, mentre tentava di allontanarsi con della merce non pagata. Dalle verifiche effettuate è stato accertato che lo straniero si era illecitamente impossessato di numerose cartucce per stampanti, dal valore complessivo di circa 2.500 euro.

I prodotti rubati erano stati nascosti all’interno di alcune buste. La refurtiva, integra e non danneggiata, è stata recuperata dai militari e restituita al responsabile del supermercato.

