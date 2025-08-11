San Felice, auto finisce in canale: conducente salvato da passante

Poteva trasformarsi in una tragedia, ma il conducente ne è uscito illeso: è successo ieri mattina alle 7.30, in via Secca, dove una Fiat Punto ha sbandato ed è finita nel canale che costeggia la strada. Un passante ha visto la scena e si è tuffato in acqua per recuperare l'automobilista. Sul caso, ora, indagano le forze dell'ordine.