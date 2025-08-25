San Prospero, Vinci (PD): “

Una nota di Annamaria Vinci, segretaria del Circolo di San Prospero, a fronte dell’ultimo Consiglio Comunale

Con l'elezione ormai conclusa, è giunto il momento di mettere da parte le differenze politiche e concentrarci su ciò che ci unisce: il benessere del nostro paese. La campagna elettorale, con i suoi toni spesso accesi e le difficoltà che ha portato sia politiche che umane, è ora un capitolo chiuso. Abbiamo attraversato momenti complessi, ma è fondamentale che tutti noi ci impegniamo con rinnovato spirito di collaborazione per il futuro della nostra comunità.

La nostra cittadinanza merita un paese curato, sicuro, prospero e in grado di offrire servizi pubblici di qualità, che possano migliorare concretamente la vita quotidiana di ognuno di noi.

È arrivato il momento di lavorare insieme per creare le condizioni migliori per il nostro sviluppo, ricordandoci che il vero avversario politico è il centro destra.

Solo unendo le forze e superando le divisioni potremo affrontare le sfide che ci aspettano: investire nel miglioramento delle infrastrutture, garantire servizi pubblici efficienti, creare opportunità di crescita e occupazione per tutti. È necessario un impegno condiviso, che veda ogni singolo cittadino come parte attiva e protagonista del cambiamento.