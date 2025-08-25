San Prospero, Vinci (PD): “
Una nota di Annamaria Vinci, segretaria del Circolo di San Prospero, a fronte dell’ultimo Consiglio Comunale
Con l'elezione ormai conclusa, è giunto il momento di mettere da parte le differenze politiche e concentrarci su ciò che ci unisce: il benessere del nostro paese. La campagna elettorale, con i suoi toni spesso accesi e le difficoltà che ha portato sia politiche che umane, è ora un capitolo chiuso. Abbiamo attraversato momenti complessi, ma è fondamentale che tutti noi ci impegniamo con rinnovato spirito di collaborazione per il futuro della nostra comunità.
La nostra cittadinanza merita un paese curato, sicuro, prospero e in grado di offrire servizi pubblici di qualità, che possano migliorare concretamente la vita quotidiana di ognuno di noi.
È arrivato il momento di lavorare insieme per creare le condizioni migliori per il nostro sviluppo, ricordandoci che il vero avversario politico è il centro destra.
Solo unendo le forze e superando le divisioni potremo affrontare le sfide che ci aspettano: investire nel miglioramento delle infrastrutture, garantire servizi pubblici efficienti, creare opportunità di crescita e occupazione per tutti. È necessario un impegno condiviso, che veda ogni singolo cittadino come parte attiva e protagonista del cambiamento.
La politica deve tornare a essere al servizio dei cittadini e non un terreno di scontro.
La comunità ha bisogno di azioni concrete e di scelte responsabili.
In questo momento storico, più che mai, occorre guardare avanti e costruire un futuro migliore, con il cuore e la mente rivolti al bene comune.
Facciamo tutti uno sforzo, a partire da oggi, per un paese più unito, più forte e capace di rispondere con efficacia alle esigenze di ogni sua parte.
- Medolla, al via disinfestazione contro le zanzare
- Cavezzo, a Disvetro torna "Gusto Pera"
- San Prospero, Vinci (PD): "
- San Felice, i cento anni di Dolores Zucchi
- Modena, cinque patenti ritirate per guida in stato di ebrezza
- Finale Emilia, riapre il Ponte Foscaglia
- Temporale in Romagna, spiagge già tutte aperte e operative
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Finale Emilia, comunità in lutto per la morte di Gino Grillenzoni di Lapam
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero