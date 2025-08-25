Soliera, Riccio (FdI): “Ad Appalto problemi di illuminazione pubblica”

Appalto di Soliera vive una situazione inaccettabile giugno, numerosi residenti sono costretti a fare i conti con gravi disservizi sull'illuminazione pubblica, con circa 300 persone che ogni sera si ritrovano al buio totale.

Nonostante le numerose segnalazioni da parte dei cittadini, non è stata data alcuna risposta chiara né sono stati effettuati interventi risolutivi da parte del Comune o del gestore. Queste le parole di Francesco Riccio capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Soliera, che oggi ha denunciato il disservizio che sta colpendo numerose famiglie e cittadini di Soliera.

I cittadini residenti ad Appalto ravvisano la mancanza di comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti,che sta alimentando un crescente senso di abbandono e sfiducia tra i residenti.

"È inaccettabile nel 2025 che i cittadini siano costretti a vivere 'a lume di candela' pagando comunque tasse e tariffe per servizi che non vengono erogati.

L'illuminazione pubblica è un servizio essenziale, e la sua carenza comporta enormi rischi per la sicurezza di anziani, pedoni, ciclisti e automobilisti. La situazione è diventata insostenibile.