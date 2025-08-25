Soliera, Riccio (FdI): “Ad Appalto problemi di illuminazione pubblica”
Appalto di Soliera vive una situazione inaccettabile giugno, numerosi residenti sono costretti a fare i conti con gravi disservizi sull'illuminazione pubblica, con circa 300 persone che ogni sera si ritrovano al buio totale.
Nonostante le numerose segnalazioni da parte dei cittadini, non è stata data alcuna risposta chiara né sono stati effettuati interventi risolutivi da parte del Comune o del gestore. Queste le parole di Francesco Riccio capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Soliera, che oggi ha denunciato il disservizio che sta colpendo numerose famiglie e cittadini di Soliera.
I cittadini residenti ad Appalto ravvisano la mancanza di comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti,che sta alimentando un crescente senso di abbandono e sfiducia tra i residenti.
"È inaccettabile nel 2025 che i cittadini siano costretti a vivere 'a lume di candela' pagando comunque tasse e tariffe per servizi che non vengono erogati.
L'illuminazione pubblica è un servizio essenziale, e la sua carenza comporta enormi rischi per la sicurezza di anziani, pedoni, ciclisti e automobilisti. La situazione è diventata insostenibile.
II gruppo consiliare di Fratelli d'Italia chiede con urgenza che il Comune prenda posizione e comunichi tempestivamente ai residenti le tempistiche per il ripristino dell'illuminazione nelle zone coinvolte.
Non si può permettere che un intero quartiere continui a vivere nell'incertezza e nel buio. Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di fornire risposte concrete e risolutive, con un piano preciso per rimediare a questo disservizio che va avanti ormai da troppo tempo."
Fratelli d'Italia non intende abbassare la guardia, la sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta per chi amministra.
La cittadinanza ha diritto a risposte chiare, a interventi tempestivi e a garantire che i servizi pubblici, tra cui l'illuminazione siano erogati in modo efficace e continuo.
