A Nonantola flash mob in sostegno alla Flotilla verso Gaza

NONANTOLA - Domani, venerdì 26 settembre, a Nonantola si terrà un flash mob organizzato da un gruppo di cittadine e cittadini a sostegno della Flotilla verso Gaza.

"Il 26 settembre ci ritroveremo in piazza Liberazione - spiegano i promotori - per dare vita a un flash mob collettivo e simbolico a sostegno della Global Sumud Flotilla verso Gaza. Sarà un momento semplice ma carico di significato: ognuno e ognuna potrà portare con sé una barchetta di carta, realizzata a casa o sul posto, per riempire la piazza di piccole imbarcazioni colorate. La barchetta di carta è un gesto che appartiene a tutti, un gioco dell’infanzia che diventa oggi simbolo di speranza e resistenza. Insieme formeremo un grande mare di voci che chiede libertà, dignità e pace per il popolo palestinese, ricordando che anche attraverso gesti collettivi si può esprimere solidarietà e vicinanza.

Il flash mob non richiede iscrizioni né preparazioni particolari: basta esserci, con la propria presenza e, se possibile, con una barchetta di carta da offrire alla piazza. Ognuna di esse diventerà parte di un mosaico collettivo che renderà visibile il nostro desiderio di giustizia e la nostra volontà di non restare più in silenzio. L’appuntamento è aperto a tutte e tutti: famiglie, studentesse e studenti, giovani e meno giovani. Vi invitiamo a partecipare numerose e numerosi e a condividere questa iniziativa, perché ogni barchetta in più renderà il nostro mare simbolico ancora più grande. Il 26 settembre, portiamo insieme un segno di speranza".