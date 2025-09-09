Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato

Un paziente in attesa di trapianto a Bologna e un cuore, da donatore a cuore fermo, improvvisamente disponibile a Livorno a centinaia di chilometri di distanza, in un ospedale non sede di cardiochirurgia. Due équipe di cardio-chirurghi, rianimatori, infermieri, perfusionisti e specializzandi al lavoro contemporaneamente: una che si reca in Toscana per prelevare l’organo, salvaguardarne le funzionalità e trasportarlo in sicurezza a Bologna, dove l’altra è già pronta in sala operatoria per l’operazione, perfettamente riuscita. La persona ricevente oggi sta bene. Un gioco di squadra straordinario, messo in campo dall’Irccs Policlinico Sant’Orsola di Bologna che ha permesso, per la prima volta in Emilia-Romagna, un prelievo di cuore da donatore a cuore fermo (ovvero non battente da 20 minuti) fuori regione in un ospedale non sede di cardiochirurgia. Lo ha fatto, portando “in trasferta” una squadra di professionisti e tutta la strumentazione per ricreare una sala operatoria cardiochirurgica. Il cuore è stato poi trasportato al Sant’Orsola, dove è stato effettuato il trapianto. Un traguardo raggiunto grazie alla rete organizzativa e di professionisti che vede la collaborazione, oltre all’Unità Operativa di Cardiochirurgia diretta dal professore Davide Pacini e dei colleghi dell’ospedale in cui è stato prelevato l’organo, anche dei Centri Regionali di Riferimento Trapianti Emilia-Romagna e Toscana. Le procedure legate alla donazione, al prelievo e al trapianto richiedono infatti elevate competenze organizzative, di coordinazione e di programmazione, per mettere i professionisti nelle condizioni di intervenire tempestivamente, pur nel rispetto di tutte le normative, affinché il cuore possa arrivare al trapianto in ottime condizioni. La Cardiochirurgia del Sant’Orsola vanta un dato di sopravvivenza a 5 anni dal trapianto del 79%, contro una media nazionale del 73%.  

“Un’altra vita salvata, e un altro importante passo avanti della nostra rete trapiantologica regionale, che si conferma sempre più punto di riferimento altamente innovativo a livello nazionale - commenta l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi -. Siamo veramente orgogliosi e grati per quanto è stato fatto: grazie alla generosità di chi ha donato il cuore, alla straordinaria competenza di tutti i professionisti coinvolti, alla collaborazione complessa ma perfettamente riuscita tra il Policlinico di Sant’Orsola, l’ospedale toscano e i due Centri di Riferimento Trapianti di Emilia-Romagna e Toscana, oggi possiamo dire di aver aperto una nuova fase per l’attività trapiantologica. Con lo scopo, che è sempre il primo e l’ultimo, di salvare quante più vite possibili”.

“Mettere in piedi un sistema in cui la squadra che preleva il cuore si sposta verso il donatore, anche fuori regione, e non il contrario garantisce una replicabilità e performance migliori della procedura - spiega Davide Pacini, direttore Cardiochirurgia dell’Irccs-. Così è possibile valorizzare anche donatori che si trovano in ospedali non sede di cardiochirurgia. Questo è molto importante se pensiamo che oggi con una cardiopatia, grazie all’offerta di terapie e di tecnologie, si vive più a lungo e meglio e si arriva nelle migliori condizioni al trapianto. Tutte considerazioni e prospettive che abbiamo affrontato in una recente pubblicazione e che saranno il cuore del prossimo ‘Bologna Heart Surgery Symposium’, il congresso che organizziamo a Bologna proprio in questi giorni e grazie al quale ci confrontiamo con professionisti da tutto il mondo su questi temi”.

“Un traguardo importante per tutta la rete trapiantologica nazionale, nella quale ci presentiamo ancora una volta capaci di eseguire con successo procedure complesse e dal carattere altamente innovativo - afferma Chiara Gibertoni, direttrice generale dell’Irccs Policlinico di Sant’Orsola -. L’Irccs rappresenta un punto di riferimento di questo sistema, sia grazie all’eccellenza dei professionisti che grazie a strutture e tecnologie a disposizione dell’équipe. Un livello altissimo che ci impegniamo a migliorare costantemente per dare soluzioni sempre più ampie e nuove ai nostri pazienti e per fare della collaborazione con altri centri all’avanguardia massima espressione della cura”.  

“Il traguardo raggiunto non esisterebbe senza la generosità dei donatori - aggiunge Erika Cordella, direttrice del Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia-Romagna -. Questa donazione è ulteriore prova dell’importanza di farsi trovare pronti di fronte a nuove opportunità scientifiche, professionali e tecnologiche, con una rete non solo professionale ma anche operativa e organizzativa all’avanguardia. Ringrazio ancora una volta per questo il supporto e la collaborazione con i colleghi e le colleghe toscane e lo staff del Crt Emilia-Romagna”. 

L’organizzazione del trapianto

Per il Sant’Orsola è il primo caso in cui viene effettuata la procedura in un ospedale fuori regione e che non è sede di Cardiochirurgia. Gli specialisti della Cardiochirurgia dell’Irccs, infatti, si sono recati nell’ospedale toscano e hanno prelevato il cuore applicando una tecnica che consente di salvaguardare le funzionalità degli organi e facilitare la ripresa del cuore. L’Irccs ha quindi messo in campo due équipe complete contemporaneamente: una in partenza e una pronta al trapianto una volta arrivato l’organo. La prima era composta da due cardiochirurghi ed uno specializzando, una infermiera strumentista di sala operatoria, due perfusionisti e due rianimatori. Ma anche tecnologie in trasferta: due differenti macchine Ecmo, strumenti specifici per la conservazione ed il trasporto degli organi e materiali che non possono essere presenti nelle sale operatorie prive di cardiochirurgia. L’altra equipe, composta da due cardiochirurghi ed uno specializzando, un perfusionista ed un anestesista, oltre alla strumentista e al personale di sala, ha effettuato il trapianto, coordinata con i colleghi in arrivo preparandosi in base alle caratteristiche del ricevente. I pazienti possono avere esigenze molto diverse, infatti, legate ad interventi pregressi o se portatori di device meccanici.

Equipe guidata dal professor Pacini, con parte dei chirurghi e del personale di sala coinvolto

