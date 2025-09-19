Fratelli d’Italia presenta un’interrogazione in Regione per risolvere il blocco dei pagamenti dei dipendenti del Comune di Medolla

MEDOLLA - La Regione si faccia parte diligente con l'amministrazione comunale di Medolla (Modena) per risolvere la questione riguardante il blocco dei pagamenti dei dipendenti.

Con un’interrogazione presentata da Ferdinando Pulitanò (primo firmatario) e Annalisa Arletti, Fratelli d’Italia chiede chiarezza su quanto sta accadendo al Comune di Medolla, dove, spiega il consigliere, “è in atto uno scontro sullo stallo del pagamento del salario accessorio”.

“Sono una ventina - ha precisato Pulitanò - i dipendenti comunali a cui è negato da anni il pagamento della retribuzione accessoria relativa agli anni 2019- 2022 nonché agli anni 2023 e 2024: alcune migliaia di euro che non vengono corrisposte e che per molte famiglie rappresentano una cifra considerevole. Vi è già stato a fine luglio un incontro in prefettura che non è stato in grado di sbloccare il pagamento delle spettanze previste dagli accordi sindacali e sottoscritti. A quanto risulta le somme pare siano state accantonate ma tuttavia non vengono sbloccate”.

“Insieme al recente sciopero -ha aggiunto- è stato deciso all’unanimità dai dipendenti comunali, il blocco degli straordinari dal 1° settembre e sino alla fine del mese, come atto ritorsivo dopo il fallimento del tentativo di conciliazione in prefettura. Nella piena legittimità del diritto allo sciopero e alle giuste rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del Comune in questo caso datore di lavoro -ha concluso Pulitanò-, appare lapalissiano come, a causa delle rimostranze, chi pagherà il prezzo più alto saranno i cittadini, privati dei servizi per i quali pagano le tasse. È quindi ingiusto che le responsabilità politiche e amministrative del Comune di Medolla ricadano sui lavoratori, che non vedono pagato quanto spetta loro, e sui cittadini”.

Leggi anche: Comune di Medolla, dipendenti in sciopero giovedì 18 settembre