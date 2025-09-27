Il sindaco di Modena ha incontrato in Municipio Francesca Albanese

MODENA - Il sindaco Massimo Mezzetti ha incontrato oggi in Municipio Francesca Albanese, la Relatrice Speciale dell'ONU per i diritti umani nei territori palestinesi, che si trova a Modena per partecipare al DIG Festival.

L'incontro del Sindaco ha il significato di esprimere vicinanza alla d.ssa Albanese, a maggior ragione dopo le pesanti sanzioni inflitte dagli Stati Uniti che l'hanno inserita nella lista delle persone segnalate per sospette attività di terrorismo, per il solo fatto di aver collaborato con la Corte Penale Internazionale e per le sue denuncie pubbliche come difensore dei diritti umani e del diritto internazionale.

All'incontro hanno partecipato anche i deputati Stefano Vaccari e Stefania Ascari e i consiglieri regionali Giovanni Gordini e Paolo Trande, questi ultimi hanno consegnato a Francesca Albanese due risoluzioni presentate in Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna: una riguarda la solidarietà e sostegno istituzionale alla relatrice speciale per i Territori palestinesi dell'ONU e una sulla situazione attuale nella Striscia di Gaza.